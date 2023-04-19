العيد الجمعة أم السبت؟.. لغط وخلاف أحياه "مركز الفلك".. وحسمته السعودية

ويوضح ذلك في مقال سابق بقوله: "لا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها، وفي أماكن الرؤية للهلال أو عدم ذلك". مضيفًا: "ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة؛ لأنهم ليسوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ جميعًا، وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية؛ لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة".