بتوجيه "الفيصل".. "جامعة أم القرى" تُقيِّم خدمة نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام

وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والمعتمرين، الأمير خالد الفيصل، جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، بإجراء دراسة لرصد وتسجيل الملاحظات الميدانية، وتقييم خدمة نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.
وقال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور عدنان الشهراني، إن الفريق البحثي يعمل خلال شهر رمضان المبارك على قياس أزمنة الانتقال لنحو 650 حافلة على المسارات الأربعة خلال فترة التشغيل، بتسجيل قراءات لزمن انتقال الحافلة من المحطة إلى نهاية المسار، ونسبة عدد الركاب إلى الطاقة التشغيلية لكل حافلة، والزمن المستغرق منذ صعود أول راكب حتى تحرك الحافلة.
وأضاف الدكتور الشهراني بأن الفريق البحثي يعمل أيضًا على قياس الزمن المستغرق منذ تحرك الحافلة ووقوف الحافلة التالية في منطقة التحميل، ورصد نسبة الحافلات الموجودة في المحطة إلى الطاقة التشغيلية لها، وحضور المُرحلِّين ومشرفي التشغيل في المحطة، ومدى توافُر الخدمات العامة في المحطة.
وأشار إلى أن نتائج هذه البيانات التي جُمعت من منظور علمي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة؛ بهدف التنبؤ بالملاحظات التي قد تواجه ضيوف الرحمن.
وأوضح أهمية دور المعهد في دراسة احتياجات ضيوف الرحمن، وجودة الخدمات المقدَّمة لهم في موسمَيْ العمرة والحج.