بتوجيه "الفيصل".. "جامعة أم القرى" تُقيِّم خدمة نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام

وقال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور عدنان الشهراني، إن الفريق البحثي يعمل خلال شهر رمضان المبارك على قياس أزمنة الانتقال لنحو 650 حافلة على المسارات الأربعة خلال فترة التشغيل، بتسجيل قراءات لزمن انتقال الحافلة من المحطة إلى نهاية المسار، ونسبة عدد الركاب إلى الطاقة التشغيلية لكل حافلة، والزمن المستغرق منذ صعود أول راكب حتى تحرك الحافلة.