NHC تعلن عن إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع "ترف"والمرحلة الثالثة من مشروع "سنايا"

أعلنت NHC عن بدء بيع المرحلة الخامسة من مشروع "ترف" في وجهة خزام والمرحلة الثالثة من مشروع "سنايا" في وجهة الربى في مدينة الرياض، امتدادًا للنجاح الكبير الذي شهدته المراحل السابقة، في مؤشر يعكس حجم الإقبال اللافت وثقة عملاء NHC في جودة مشاريع الشركة وتميزها في تقديم وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بتجربة السكن في العاصمة الرياض.
ويُعد مشروع " ترف” نموذجًا لمجتمع فاخر يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية، لتواكب تطلعات عملاء NHC ويضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية فاخرة بامتيازات خاصة، ومتنوعة بين الفلل والتاونهاوس، بمساحات تتراوح بين 247 و445 مترًا مربعًا، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملك نوعية. ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن وجهة خزام شمال مدينة الرياض وبالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، ومراكز تجارية ومجتمعية، ومدارس، ومساجد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.
ويأتي مشروع "سنايا" ضمن المشاريع الحيوية التي تعكس توجه الشركة في تعزيز المعروض العقاري وتنمية الوجهات العمرانية المتكاملة في العاصمة، إذ يضم 1,840 وحدة سكنية متنوعة تشمل 1,484 فيلا بمساحات تصل إلى 406 متر مربع، إلى جانب 356 تاون هاوس بمساحة 247 متر مربع. ويتميز المشروع بموقعه ضمن وجهة الربى شرق الرياض، إذ تعد من أبرز الوجهات العمرانية الجديدة في العاصمة لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية، وحدائق ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 800 ألف متر مربع.كما تحظى الوجهة بموقع حيوي يربطها بعدد من المعالم والمرافق المهمة، ما يمنح سكانها نمط حياة عصري ومتكامل.
وتدعو NHC الراغبين في التملك بالمرحلة الثالثة من مشروعي ترف وسنايا والاطّلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني والحجز عبر رابط
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة. كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.