NHC تعلن عن إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع "ترف"والمرحلة الثالثة من مشروع "سنايا"

ويُعد مشروع " ترف” نموذجًا لمجتمع فاخر يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية، لتواكب تطلعات عملاء NHC ويضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية فاخرة بامتيازات خاصة، ومتنوعة بين الفلل والتاونهاوس، بمساحات تتراوح بين 247 و445 مترًا مربعًا، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملك نوعية. ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن وجهة خزام شمال مدينة الرياض وبالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، ومراكز تجارية ومجتمعية، ومدارس، ومساجد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار.