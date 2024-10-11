"الأرصاد": أمطارٌ وبَرَدٌ على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.