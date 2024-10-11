"الأرصاد": أمطارٌ وبَرَدٌ على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.
ووفق تقرير المركز، لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.
وبحسب "الأرصاد"، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة على الجزأين الأوسط والجنوبي.