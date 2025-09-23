بمناسبة اليوم الوطني السعودي .. أحلام تتألق في الشرقية بليلة غنائية وطنية

وقد شهد الحفل تفاعلا استثنائيا من الحضور، وبسبب الإقبال الجماهيري الكبير تم زيادة مقاعد الحفل بعد أن أعلنت التذاكر نفادها فور طرحها، ما يعكس المكانة التي تحظى بها أحلام لدى جمهورها السعودي.

ليلة غنائية لا تنسى، عززت مكانة اليوم الوطني كأحد أبرز المناسبات التي تجمع بين الفن والهوية الوطنية، وتؤكد على شعار هذا العام: “عزنا بطبعنا”.