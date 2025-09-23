بمناسبة اليوم الوطني السعودي .. أحلام تتألق في الشرقية بليلة غنائية وطنية

أحيت فنانة العرب أحلام ليلة استثنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95 تحت شعار “عزنا بطبعنا”، على مسرح الظهران إكسبو، وسط حضور جماهيري ضخم عاش أربع ساعات متواصلة من الطرب والفن بقيادة المايسترو مدحت خميس.
جاء الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه “GEA” ، ليؤكد مجددًا دور الفعاليات الفنية الكبرى في تعزيز المشهد الفني السعودي والاحتفاء بالهوية الوطنية.
قدمت أحلام خلال الأمسية أكثر من 30 أغنية تنوعت بين روائعها الغنائية وأعمال وطنية خالدة، من بينها “توشح بالخضار”، “أمجادنا”، إضافة إلى الأغاني الوطنية التي حملت أجواء العرضة السعودية، لتعيش القاعة لحظات من الفخر والاعتزاز بالوطن. وقد لاقت هذه الأعمال تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي شاركها الغناء بروح وطنية عالية.
وقد شهد الحفل تفاعلا استثنائيا من الحضور، وبسبب الإقبال الجماهيري الكبير تم زيادة مقاعد الحفل بعد أن أعلنت التذاكر نفادها فور طرحها، ما يعكس المكانة التي تحظى بها أحلام لدى جمهورها السعودي.
ليلة غنائية لا تنسى، عززت مكانة اليوم الوطني كأحد أبرز المناسبات التي تجمع بين الفن والهوية الوطنية، وتؤكد على شعار هذا العام: “عزنا بطبعنا”.