سفيرة المملكة لدى واشنطن تطمئن على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جرّاء إعصار إيان

أجرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي، للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين من جرّاء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا، وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.