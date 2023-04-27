برعاية الملك.. ولي العهد يحضر المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين بين فريقي الهلال والوحدة

وقال الوزير في تصريح صحفي: "إن هذه الرعاية الكريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتشريف سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- يؤكد حجم الدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي، ويجسّد قيمة وحجم الممكنات التي وفّرتها قيادتنا للاستمرار في تنمية رياضتنا وتعزيز البرامج والمبادرات؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"؛ متطلعين بإذن الله لمزيد من التقدم والتميز في الفترة القادمة، لتواصل مملكتنا الغالية ريادتها العالمية في شتى المجالات".