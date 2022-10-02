طفرة وعائلة تجتمع.. إعلان رسمي عن عدد السجلات التجارية في نشاط القهوة

تحت وسمَي #اليوم_العالمي_للقهوة و#عام_القهوة_السعودية_2022، كشفت وزارة التجارة عن عدد السجلات التجارية في نشاط القهوة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 35 ألف سجل تجاري في نشاط القهوة.
وتحظى القهوة في المملكة بمكانة تاريخية وتراثية كبيرة، وتحقيقاً لأهداف دعم إنتاج القهوة السعودية محلياً وتسويقها عالمياً، أنشأت المملكة الشركة السعودية للقهوة وهي شركة سعودية أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في 15 مايو 2022 بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان جنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيساً لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالمياً؛ حيث تعمل الشركة السعودية للقهوة على استثمارات تبلغ 319 مليون دولار لإنتاج البن المستدام على مدى 10 سنوات قادمة.
ويتركز إنتاج البن في السعودية بصفة عامة في ثلاث مناطق هي؛ جازان والباحة وعسير؛ حيث يبلغ عدد أشجار البن في المملكة 400 ألف شجرة قهوة موزعة على أكثر من 2500 مزرعة.