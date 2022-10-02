طفرة وعائلة تجتمع.. إعلان رسمي عن عدد السجلات التجارية في نشاط القهوة

تحت وسمَي #اليوم_العالمي_للقهوة و#عام_القهوة_السعودية_2022، كشفت وزارة التجارة عن عدد السجلات التجارية في نشاط القهوة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 35 ألف سجل تجاري في نشاط القهوة.