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"الخريجي" يبحث مع وزير خارجية باكستان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

ضمن زيارته الرسمية لإسلام آباد.. واستعرضا التطورات الدولية
وليد الخريجي خلال استقباله وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري
وليد الخريجي خلال استقباله وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أوجه تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

نائب وزير الخارجية
وليد بن عبدالكريم الخريجي
وزير خارجية باكستان
بيلاوال بوتو زرداري

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