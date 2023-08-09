"الخريجي" يبحث مع وزير خارجية باكستان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث أوجه تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.