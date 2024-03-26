نوادر تتجلى لأول مرة.. مكتبة "عبدالعزيز العامة" تستعرض كنوز الوثائق الشعرية

من جانب آخر، أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، بين عامّي 2023 - 2024م معرضاً لنوادر الشعر العربي ضم مجموعة من أهم مقتنياتها من المخطوطات الشعرية والوثائق والكتب النادرة العربية والمترجمة، ومن أبرز ما تم عرضه مجموعة منتقاة تغطي ما يزيد على خمسة قرون كُتبت بين القرن 8 والقرن 13 الهجري، ومخطوطة نادرة للمعلقات السبع، وأيضاً مخطوطة لشرح المعلقات السبع، وشرح معلقة الشاعر لبيد بن ربيعة، كذلك مخطوطة لديوان (سقط الزند مع الدرعيات) لأبي العلاء المعري، ومخطوطات ونوادر تعرض لأول مرة عن العروض الأندلسي ولسان الدين ابن الخطيب وابن الفارض والبوصيري، وشرح لقصيدة "بانت سعاد" التي ألقاها كعب بن زهير في حضرة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- ومخطوطة القصيدة الهمزية في المدائح النبوية، وغيرها من المخطوطات والكتب النادرة، ومن أبرزها كتاب مترجم للغة الفرنسية في عام 1900 للمعلقات السبع.