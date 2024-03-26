نوادر تتجلى لأول مرة.. مكتبة "عبدالعزيز العامة" تستعرض كنوز الوثائق الشعرية

استعرضت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في إطار عنايتها بالتراث العربي والإسلامي، جانباً من توثيقها للشعر العربي وحفظه، وذلك بإصدار مجموعات من الكتب حرصت فيها على توثيق الأشعار والقصائد الوطنية، وفي مناسبة اليوم العالمي للشعر أبرزت المكتبة عدداً من إصداراتها التي تتمثل في مجموعات من الكتب الخاصة بفن الشعر منها: كتاب "الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث" الذي يحتوي على مجموعة من أفضل القصائد التي قيلت في الملك عبدالعزيز، وصنّفت القصائد ودرست من حيث الغرض الذي قيلت فيه ومناسبة القصيدة وشاعرها ومصدرها.
وأصدرت المكتبة "ديوان المئوية.. ذكرى التوحيد والتأسيس"؛ حيث ضم الكتاب (100) قصيدة مختارة، لتكون عنواناً واضحاً في ذكرى توحيد وتأسيس المملكة العربيّة السعودية، قدمتها المكتبة للقارئ في حزمة أنيقة.
ومن بين الكتب التي أصدرتها المكتبة في سياق عنايتها بالتراث الشعري كتاب: (الشِّعر في حاضرة اليمامة حتى نهاية العصر الأموي) من تأليف الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الدباسي؛ يتناول فيه الشعر في منطقة حاضرة اليمامة، حتى نهاية العصر الأموي، حيث حظيت اليمامة بمكانة مميزة في الجزيرة العربية، وتمتعت بمركز حضاري مهم، أفضى إلى وجود الشعر في بيئتها، وتعدد شعرائها.
كما أصدرت المكتبة كتاب: (الخيل في أشعار العرب) من تأليف الدكتور حسن بن محمد النصيح؛ وقد تحدث الكتاب عن ظاهرة مهمة وهي وصف الخيل في أشعار العرب متتبعاً أصولها وأنواعها وولادتها وأنسابها، وأهميتها في حياة العرب والمسلمين خاصة في الغزوات والمعارك الحربية، كذلك يتحدث عن الخيل في وقت الصيد والطراد، وما يستحب من صفاتها الخَلقية والخُلقية وما يستقبح منها، ومن هذا المنطلق رجع الكتاب إلى دواوين شعرية كثيرة لشعراء تتميّز عندهم ظاهرة وصف الخيل، مثل: امرئ القيس، والأعشى، وزهير بن أبي سلمى، وطفيل الغنوي، وعلقمة، وعبيد بن الأبرص وغيرهم؛ فضلاً على أمهات الكتب التراثية.
كذلك صدر عن المكتبة كتاب: "شعر الكتاب في القرن الرابع الهجري" من تأليف الدكتورة وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل؛ وتحقيق لكتاب "زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط" من دراسة وتحقيق: الدكتور حسن محمد محمود إفليفل؛ الذي يقدم لعددٍ من أواخر شعراء عصر الموحدين وكتّابه ومن أهم المصادر الأدبية في العصر الموحد ومن أغناها، فقد انفرد بـ (123) نصاً شعرياً ونثرياً ليست موجودة في أي من المصادر المخطوطة أو المطبوعة المعروفة، ولهذا كان المصدر الوحيد لشعر عددٍ من شعراء العصر الموحدي.
وفي مجال التراث الشعري، تقتني المكتبة أكثر من (500) مخطوطة نادرة من دواوين الشعر، أبرزها: مخطوطة نادرة لديوان الشاعر أبي الطيب المتنبي "أحمد بن عبدالصمد الجعفي" (303 - 354هـ) (ت 965م)، وجاءت المخطوطة المكتوبة في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) من القطع الكبير، مصدّرة بمقدمة تعريفية عن أبي الطيب المتنبي وشعره، وزيّنت صفحاتها الأولى بمنمنمات وزخارف بالألوان الحمراء والزرقاء والصفراء، وبرسومات للزهور، ومخطوطة ديوان ابن المقرب العيوني، ومخطوطات عدد من الدواوين الأخرى، منها: ديوان محمد بن أحمد الورغي (ت 1190هـ)، وديوان أحمد ابن أبي حجلة (ت 776هـ)، إضافة إلى دواوين كل من: عبدالقادر العلمي (ت 1266هـ)، ومحمد البروسوي (ت 975)، ومحمد بن علي ابن عربي (ت 638)، وعلي بن موسى الأنصاري (ت 593)، وغيرهم من الشعراء الذين يشكلون اتجاهات الشعر العربي في مختلف العصور.
من جانب آخر، أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، بين عامّي 2023 - 2024م معرضاً لنوادر الشعر العربي ضم مجموعة من أهم مقتنياتها من المخطوطات الشعرية والوثائق والكتب النادرة العربية والمترجمة، ومن أبرز ما تم عرضه مجموعة منتقاة تغطي ما يزيد على خمسة قرون كُتبت بين القرن 8 والقرن 13 الهجري، ومخطوطة نادرة للمعلقات السبع، وأيضاً مخطوطة لشرح المعلقات السبع، وشرح معلقة الشاعر لبيد بن ربيعة، كذلك مخطوطة لديوان (سقط الزند مع الدرعيات) لأبي العلاء المعري، ومخطوطات ونوادر تعرض لأول مرة عن العروض الأندلسي ولسان الدين ابن الخطيب وابن الفارض والبوصيري، وشرح لقصيدة "بانت سعاد" التي ألقاها كعب بن زهير في حضرة الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- ومخطوطة القصيدة الهمزية في المدائح النبوية، وغيرها من المخطوطات والكتب النادرة، ومن أبرزها كتاب مترجم للغة الفرنسية في عام 1900 للمعلقات السبع.
يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض تضم أكثر من (3) مليون مادة معرفية ما بين الكتب، والدوريات، والصحف، والمخطوطات، والوثائق النادرة، والمسكوكات، والصور الفوتوغرافية، والخرائط وغيرها من المواد التي تشكل النتاج الكبير للغة العربية.
وتعمل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على تعزيز محتواها المعرفي وتنويعه، واقتناء كل ما يسهم في خدمة الباحثين والدارسين، من مواد ثقافية وعلمية متنوعة، فيما تعمل على إثراء المشهد الثقافي وتشكيله ومدّه بكل جديدٍ من البرامج والأنشطة واللقاءات الثقافية المتنوّعة.