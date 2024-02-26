طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ خمسيني عانى من جلطة بالشريان التاجي الأيسر خلال 23 دقيقة

وقال د. محمد حسن علي استشاري طب الطوارئ بالمستشفى أن المريض أسعف إلى المستشفى بعد أن داهمته آلام حادة بالصدر، ثم هبوط في ضغط الدم، بالإضافة إلى تدهور في درجة الوعي والتعرق، وخلال "4" دقائق من وصوله خضع لتخطيط القلب، وفي غضون "10" دقائق عرض على استشاري أمراض القلب، وفي ذات الأثناء تم تفعيل كود الجلطات، والتعامل مع المريض بعدة أنواع من الأدوية المسيلة بعضها تؤخذ بالفم والأخرى عبر الحقن، وبعد نحو "23" دقيقة، طرأ استقرار نسبي على حالة المريض، فنقل على عجل إلى غرفة القسطرة، التي بينت وجود جلطة وإنسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر، وبحمد الله وتوفيقه تمت إزالة الجلطة بالكاملة، وزراعة دعامة مانعة للتخثر، عقبها استقرت حالته تماماً وحول إلى العناية المركزة القلبية، حيث أمضى فيها نحو "48" ساعة محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة، وتحسنت خلالها حالته الصحية بوتيرة سريعة، قبل أن يغادر المستشفى على قدميه، بعد أن تخلص من آلام الصدر واستعاد معدل ضغط الدم الطبيعي وكامل وعيه.