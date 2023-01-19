البريد السعودي "سبل" ناقل لوجستي في مهرجان تمور الأحساء

يشارك البريد السعودي "سبل" كناقل لوجستي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنّعة في موسمه الثامن، الذي يقام تحت رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية من 18 يناير حتى 18 فبراير من عام 2023، بتنظيم من أمانة الأحساء.
ويعد المهرجان فرصة لتبادل الخبرات بين منتجي التمور من المزارعين في محافظة الأحساء والتجار المحليين والدوليين الذين يحرصون على إنتاج التمور ومخرجاتها، وإيجاد بيئة تسويقية لعرض أصناف مختلفة من منتجات التمور في تجمع واحد والتي تسهم بتحقيق قفزات نوعية متسارعة في آلية عرض وتسويق التمور على نطاق واسع.
وتأتي مشاركة البريد السعودي "سبل" في المهرجان من خلال تقديم خدمات متنوعة للزوار؛ من أهمها خدمات التغليف والشحن لمنتجات التمور إلى جميع مدن ومناطق المملكة؛ انطلاقًا من كون "سبل" جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني جعلت منه القطاع الأهم في مجال الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.