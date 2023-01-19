البريد السعودي "سبل" ناقل لوجستي في مهرجان تمور الأحساء

يشارك البريد السعودي "سبل" كناقل لوجستي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنّعة في موسمه الثامن، الذي يقام تحت رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية من 18 يناير حتى 18 فبراير من عام 2023، بتنظيم من أمانة الأحساء.