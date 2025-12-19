"الحصيني": غدًا بدء نجم "القلب" ثاني نجوم المربعانية ومدته 13 يومًا.. وأطول ليالي السنة

وأوضح الحصيني أن هذه المرحلة تتزامن مع تعامد الشمس على مدار الجدي، ما يعلن فلكيًا دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يبلغ الليل ذروته في الطول، والنهار أقصر ساعاته خلال العام، قبل أن تبدأ ساعات النهار بالزيادة تدريجيًا.