النيابة العامة: اليوم الوطني ذكرى خالدة لمسيرة دولة وحدت على العدل والحكمة

وتابع بقوله: إن العناية الفائقة التي أولتها الدولة منذ توحيدها وحتى هذا العهد الزاهر الذي ننعم فيه بالأمن والأمان والرفاه والرخاء تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، -حفظهما الله ورعاهما- لبناء الإنسان والعناية به وحمايته من كل أشكال الجناية، وسن القوانين والأنظمة التي حفظت كرامته وجرمت استغلاله وانتهاك حقوقه، وإحاطته بمنظومة تشريعية شاملة لكافة مناحي حياته وتعاملاته اليومية، أضحت محط أنظار العالم في حماية الحقوق ورعاية المصالح وقوامة النظم والتشريعات.