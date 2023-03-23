"البيئة" للمتسوقين في رمضان: يجب التزام الحكمة وتجنّب الهدر الغذائي

حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة المتسوقين في شهر رمضان على التسوق بحكمة وتفادي الهدر الغذائي، من خلال تطبيق عدد من الإرشادات.
وقالت الوزارة: لا تتسوق وأنت جائع، وابتكر وصفات من بقايا الأطعمة، وخطّط جيدًا لشراء المنتجات الغذائية وتعامل بدقة مع الإعلانات التجارية ولا تشترِ منتجات لستَ بحاجة لها، وتجنّب الإكثار من الأصناف في وجبة واحدة.
وشهدت أسواق المواد الغذائية، مساء أمس، كثافة كبيرة للمستهلكين في عدد من المحال الكبرى، مما استلزم الاعتماد على جميع موظفي الكاشير؛ لتخفيف الزحام، وتقليص مدة انتظار العملاء الذين ازدحمت عرباتهم بالمشتريات.
وتواجدت "سبق" في أحد المحال، ورصدت عددًا من المتسوقين يقود كل منهم عربتين في وقت واحد، ويوقفهما أمام الكاشير.