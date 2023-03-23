"البيئة" للمتسوقين في رمضان: يجب التزام الحكمة وتجنّب الهدر الغذائي

‏وقالت الوزارة: لا تتسوق وأنت جائع، وابتكر وصفات من بقايا الأطعمة، وخطّط جيدًا لشراء المنتجات الغذائية وتعامل بدقة مع الإعلانات التجارية ولا تشترِ منتجات لستَ بحاجة لها، وتجنّب الإكثار من الأصناف في وجبة واحدة.