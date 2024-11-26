"القرني".. مسيرة حافلة بالإنجازات في الإعلام الرياضي والعلاقات العامة

يُعد علي عايض القرني من الشخصيات البارزة ذات الخبرة المتنوعة في مجال الإعلام الرياضي والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية. يتميز بمسيرة مهنية متميزة ترك خلالها بصمة واضحة في هذا المجال، حيث يشغل حاليًا منصب مستشار إعلامي لشركة “أرماح الرياضية”، مسهمًا في تحقيق رؤيتها الطموحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استهل علي القرني مسيرته المهنية الحافلة كمدير للمركز الإعلامي لحلبة الريم الدولية لسباق السيارات، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز التغطية الإعلامية لرياضات السيارات وجذب الاهتمام المحلي والدولي. وبفضل جهوده، أصبحت حلبة الريم وجهة رئيسية لعشاق سباقات السيارات، مما ساهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة.

كما شغل القرني منصب نائب مدير العلاقات العامة في القناة الرياضية السعودية، وهو دور أتاح له فرصة كبيرة للتأثير على المشهد الإعلامي الرياضي في المملكة. من خلال عمله في القناة، ساهم في إبراز الأنشطة والفعاليات الرياضية على نطاق واسع، مما عزز من مكانة الرياضة السعودية على الساحة الدولية.

إلى جانب عمله في الإعلام الرياضي، تولى القرني إدارة العلاقات العامة في وقت اللياقة لمدة 15 عامًا. خلال هذه الفترة، اكتسب خبرة عميقة في بناء العلاقات المؤسسية وتعزيز الصورة الإعلامية للجهات التي عمل معها. هذه الخبرات المتنوعة أكسبته مهارات فريدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، مما جعله أحد أبرز الأسماء في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تولى رئاسة تحرير صحيفة “مباشر نيوز” الإخبارية لعدة سنوات، ما ساهم في تعزيز مكانتها بين الصحف السعودية الداعمة للمملكة وقيادتها.

واليوم، يستثمر القرني هذه التجارب والخبرات الثرية في دعم رؤية شركة “أرماح الرياضية” وخططها الطموحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. من خلال دوره كمستشار إعلامي، يعمل على تعزيز مكانة الشركة في السوق الرياضي السعودي والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.