سفير ماليزيا بالمملكة يتباحث مع مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي"

وتضمن اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين لتعزيز أهداف المنظمة بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي، وكذلك تعزيز التضامن الإسلامي والتنسيق نحو التعامل مع التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الجهود التي تقوم بها المنظمة على كافة الأصعدة .