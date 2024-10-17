سفير ماليزيا بالمملكة يتباحث مع مندوب السعودية لدى "التعاون الإسلامي"

استقبل داتوك / وان زايدي وان عبدالله سفير ماليزيا لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بمكتبه بمقر السفارة الماليزية في الرياض، نظيره مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني.
وشهد اللقاء بحث تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد والتنسيق والتعاون البناء فيما بين المندوبين الدائمين سبل الارتقاء بالمنظمة وتحقيق أهدافها والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها، وتطوير العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب دول المنظمة.
وتضمن اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين لتعزيز أهداف المنظمة بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي، وكذلك تعزيز التضامن الإسلامي والتنسيق نحو التعامل مع التحديات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، واستعراض الجهود التي تقوم بها المنظمة على كافة الأصعدة .