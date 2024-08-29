مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُجري عملية متقدمة لإنهاء معاناة سبعيني تعرّض لكسر حاد بالعمود الفقري

مضيفًا: أن الفريق الطبي المعالج قام بدراسة كافة النتائج، ووضع خطة علاجية تقتضي التدخل الجراحي العاجل لإصلاح ورأْب الكسر وتثبيته؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي تُعرف باسم "Kyphoplasty"، والمختصّة بمعالجة مثل هذا النوع من الكسور بالعمود الفقري والأورام العظمية، مشيرًا إلى أنّ العملية الجراحية استغرقت "45" دقيقة فقط، وتم فيها عمل فتحة صغيرة جدًّا في العمود الفقري بطول نصف سم، وإدخال بالون ونفخه بالفقرة المكسورة لتوفير مساحة لوضع مادة "أسمنتية" خاصة بالعظام، ومن ثَم تثبيت الكسر واستعادة العمود الفقري لوضعه الطبيعي، مؤكدًا على أن هذه التقنية تساعد بشكل كبير في تخفيف الألم وتحسين الحركة للمرضى بعد العملية، وخاصة المصابين منهم بهشاشة العظام. نُقل بعدها المريض إلى جناح التنويم، وقد أبانت المؤشراتُ الحيوية تحسنَ حالته منذ الساعات الأولى للجراحة، مؤكدًا على أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ إذ استطاع المريضُ الحركةَ والمشي منذ اليوم الأول للعملية، وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، وخرج إلى منزله خلال 24 ساعة من دخوله للمستشفى.