إنجاز طبي جديد.. أول استئصال لورم رأس البنكرياس بـ"الجراح الآلي" في مستشفى الملك فهد الجامعي

في إنجاز طبي جديد، نجح مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في إجراء أول عملية لاستئصال ورم من رأس البنكرياس (عملية وِبل – Robotic Whipple) باستخدام منظار الجراح الآلي، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2025.
وقاد الفريق الجراحي الطبي الدكتورة حنان بنت مسفر الغامدي، استشارية جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الأعضاء، حيث تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى في اليوم السادس، مقارنةً بالفترة المعتادة التي تتجاوز عشرة أيام باستخدام التقنية التقليدية، والتي تتطلب شقًا بطول أكثر من 40 سم وإقامة في العناية المركزة.
وأوضحت الغامدي أن المريض يتابع حالته بانتظام، ويتمتع بصحة ممتازة بعد مرور شهرين على إجراء العملية، مشيرة إلى أن تقنيات المنظار - سواء العادي أو الآلي - أحدثت تحولًا نوعيًا في إجراء العمليات الجراحية المعقدة عبر فتحات صغيرة لا تتجاوز 8 ملم، على غرار عمليات استئصال المرارة.
وبيّنت أن هذه التقنية تسهم في تسريع التعافي، وتقليل الحاجة إلى التنويم والعناية المركزة، والحد من النزيف والألم، فضلًا عن تحسين الحالة النفسية للمريض وخفض التكاليف الطبية.
وأكدت الغامدي أن منظار الجراح الآلي يوفّر دقة أعلى في الرؤية، وسهولة في تقنيات الخياطة، مع تقليل عدد الكوادر المطلوبة، وخفض الإجهاد البدني على الجراحين، مشددة على أن هذا الإنجاز يضع المستشفى ضمن قائمة المراكز القليلة التي تُجري عمليات استئصال أورام رأس البنكرياس بالمنظارين العادي والآلي معًا.