"إيجار": إلزامية الدفع عبر "مدى" وسداد العقود السكنية الجديدة بدءاً من 15 يناير

وأكّدت المنصة، رداً على استفسار أحد المستفيدين بشأن إمكانية سداد الدفعة الثانية من الإيجار عن طريق التحويل البنكي، ثم إصدار سند قبض، أنه لن يتم الاعتداد بأيّ إثبات دفع خارج إطار القنوات الرقمية المعتمدة في منصة "إيجار".