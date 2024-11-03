"إيجار": إلزامية الدفع عبر "مدى" وسداد العقود السكنية الجديدة بدءاً من 15 يناير

أعلنت منصة "إيجار" أنه اعتباراً من 15 يناير الماضي، أصبح الدفع الإلكتروني إلزامياً عبر قنوات الدفع الرقمية "مدى" و"سداد" لجميع العقود السكنية الجديدة.
وأكّدت المنصة، رداً على استفسار أحد المستفيدين بشأن إمكانية سداد الدفعة الثانية من الإيجار عن طريق التحويل البنكي، ثم إصدار سند قبض، أنه لن يتم الاعتداد بأيّ إثبات دفع خارج إطار القنوات الرقمية المعتمدة في منصة "إيجار".
وأشارت المنصة إلى أن السداد يتم باستخدام رقم المفوتر 153، حيث ستتم تسوية الدفعات بشكلٍ آلي عبر النظام؛ ما يضمن توثيق عمليات الدفع وتوفير مرجعية واضحة وموثوقة للطرفيْن، بهدف تعزيز شفافية وفعّالية عمليات السداد.