"الضمان الاجتماعي" يوضح إجراءات وخطوات استئناف دفع الدفعة المالية المرفوضة في منصة الدعم

وتابع الضمان الاجتماعي، أنه عند تغيير الحساب إلى آخر لا بد أن يتم تحديث بيانات الحساب في الفترة من 1 إلى 8 من الشهر الميلادي، على ألا يتم طلب استئناف الدفع إلا بعد ظهور إشعار تمّ التحقّق من صحة رقم الحساب بنجاح.. وعدد خطوات استئناف الدفع المقسّمة لخطوتين بعد التحقّق من المتطلبات السابقة.