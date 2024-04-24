"الضمان الاجتماعي" يوضح إجراءات وخطوات استئناف دفع الدفعة المالية المرفوضة في منصة الدعم

أوضح الضمان الاجتماعي والتمكين، إجراءات وخطوات استئناف دفع الدفعة المالية المرفوضة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وأضاف، أنه يجب على المستفيد التحقق من 3 أمور تتمثل في "صحة رقم الحساب البنكي، وأن يكون نشطاً ويتلقى الحوالات البنكية، وارتباطه برقم هوية مقدم الطلب".
وتابع الضمان الاجتماعي، أنه عند تغيير الحساب إلى آخر لا بد أن يتم تحديث بيانات الحساب في الفترة من 1 إلى 8 من الشهر الميلادي، على ألا يتم طلب استئناف الدفع إلا بعد ظهور إشعار تمّ التحقّق من صحة رقم الحساب بنجاح.. وعدد خطوات استئناف الدفع المقسّمة لخطوتين بعد التحقّق من المتطلبات السابقة.