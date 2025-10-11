يبدأ تطبيقه غدًا.. السفارة في إيطاليا توضح تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد EES

وأكدت السفارة أن هذا التغيير لا يُلغي الحاجة إلى تأشيرة “شنغن”، التي لا تزال مطلوبة لدخول إيطاليا وبقية دول منطقة الشنغن، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقتصر فقط على إضافة عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.