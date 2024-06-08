استعدادًا للحج.. "ملكية مكة والمشاعر" تقدم تجارب فريدة للنقل الترددي

وأوضحت الهيئة أن معدلات الطاقة الاستيعابية المتوقعة لمحطات المسار الترددي وهي محطة باب علي 200 ألف حاج، والمصافي 45 ألفًا، وباب الملك عبدالعزيز 120 ألفًا، وبينت أن المواقف الترددية التابعة لمحطة باب علي هي مواقف ساحة منى الغربية ومظلات المحبس؛ فيما يتبع لمحطة باب الملك عبدالعزيز مواقف: (كدي، وأجياد المصافي، ومواقف طريق الأمير متعب).