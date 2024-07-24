"أمير الشرقية": الجلوس على الكراسي وقلة الحركة "أسوأ ما يحدث في حياتنا"

وقال: "في الحقيقة أسوأ ما يحدث في حياتنا هو الجلوس على الكراسي وقلة الحركة، وعلينا أن نحرص على الحركة حتى لو كانت حركة بسيطة وفقًا لهواية كل شخص، والكثيرون لديهم هوايات في كثير من الأنشطة الرياضية، وبالتالي الرياضة يجب أن تكون للجميع، صحيح لقد أصبحنا أسرى للآلات الجديدة التي تساعد على الجلوس والبقاء بدون حركة، لكن يجب أن نتخلص من ذلك إذا أردنا الحصول على صحة جيدة، فلنتحرك ولنذهب إلى الأندية لممارسة الرياضة، وسوف يكون هناك أندية جديدة ستدخل الخدمة، كما ستقوم الأمانة والبلديات الفرعية بتوفير أماكن صحية لممارسة الرياضات بكافة أشكالها".