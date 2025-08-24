النائب العام يشارك في حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في حملة التبرع بالدم المقامة في المقر الرئيس للنيابة العامة والنيابات التابعة لها في مختلف المناطق والمحافظات، امتدادًا للحملة المباركة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، امتدادًا لجهوده في تعزيز قيم العمل الإنساني، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة إلى التبرع بالدم.
ورفع معاليه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من اهتمام كريم بالعمل الإنساني ورعايته، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تجسد النهج الأصيل للقيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل.
وشهدت الحملة مشاركة واسعة من قيادات ومنسوبي النيابة العامة، في مبادرة تعكس القدوة الحسنة، وتسهم في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لتأمين احتياجات المرضى بصورة آمنة ومستدامة.