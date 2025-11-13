مجموعة إيلاف في مكة والمدينة تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 وتعرض خبرتها في خدمة ضيوف الرحمن

وأكدت مجموعة "إيلاف" التزامها المستمر بدعم صناعة السياحة والضيافة في المملكة، وتعزيز التجربة المميزة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي. ويأتي ذلك تجسيدًا لرؤيتها في أن تكون ضمن أبرز مقدمي خدمات الضيافة عالميًا، وبما يعكس قيم الثقافة السعودية الغنية، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للضيافة.