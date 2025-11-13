مجموعة إيلاف في مكة والمدينة تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 وتعرض خبرتها في خدمة ضيوف الرحمن

اختتمت فنادق «إيلاف» في مكة المكرمة والمدينة المنورة مشاركتها في «مؤتمر ومعرض الحج 2025»، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بمركز جدة للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، والمنعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–. واستعرضت المجموعة خلال المشاركة خبرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في الضيافة المتكاملة للحجاج والمعتمرين، وقدّمت لمحة عن برامج التدريب والتأهيل الوطني والاستدامة التشغيلية المتسقة مع رؤية المملكة 2030.
وخلال أيام المؤتمر، شهد جناح فنادق إيلاف تفاعلًا لافتًا من الوفود والزوار واستعرض الجناح أحدث خدمات المجموعة وفنادقها ومنشآتها الفاخرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقدّم للحضور نبذة عن مشروعها الرائد «رحلة الضيافة السعودية» الذي يجسّد الضيافة السعودية بمعايير عالمية. كما عقدت المجموعة سلسلة لقاءات مهنية مع شركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، استهدفت توسيع قنوات التعاون وتبادل الخبرات بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن.
وشهدت المشاركة إبرامَ المجموعة اتفاقيةً لتشغيل فندق «إيلاف الصقرية» بمكة المكرمة، ضمن خطة إيلاف التوسعية لتعزيز حضورها في العاصمة المقدسة، وتأكيد دورها كشريك وطني في تطوير قطاع الضيافة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع الطاقة الاستيعابية خلال مواسم الحج والعمرة.
وأكدت مجموعة "إيلاف" التزامها المستمر بدعم صناعة السياحة والضيافة في المملكة، وتعزيز التجربة المميزة التي تقدمها للحجاج والمعتمرين، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي. ويأتي ذلك تجسيدًا لرؤيتها في أن تكون ضمن أبرز مقدمي خدمات الضيافة عالميًا، وبما يعكس قيم الثقافة السعودية الغنية، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للضيافة.
وتُعَدّ مجموعة «إيلاف» من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة؛ إذ أُسِّست قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميّز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقدّم من خلالها خدمات تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين. كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة وارتكازها على كوادر وطنية مدرَّبة وفق أرقى المستويات المهنية.