"الغذاء والدواء": 8 نصائح للحد من استخدام مبيدات آفات الصحة العامة بالمنزل

ونوّهت بضرورة حفظ الأطعمة في عبوات محكمة الإغلاق، ووضع القمامة في حاويات مغلقة، والتخلص منها بشكل مستمر، وسد جميع الشقوق والفتحات بالمنزل، والتأكد من عدم وجود تسريبات للمياه، واستخدام شباك بفتحات ضيقة على النوافذ تكون خالية من التمزقات، واستخدام المصائد.