بنهاية الربع الثالث لـ 2022م.. الموانئ السعودية تناول 16 مليون طن مواد غذائية

ناولت الموانئ السعودية أكثر من 16 مليون طن من المواد الغذائية منذ بداية شهر يناير حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م، مما أسهم في استقرار سلاسل الإمداد وضمان وفرة السلع وتدفقها إلى الأسواق، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.

وسجلت الموانئ تفريغ 3,060,281 رأس ماشية في المدة بين يناير وسبتمبر لعام 2022م، بزيادة 3.43% عن المدة المماثلة في عام 2021م التي حققت 2,958,919 رأس ماشية.