لمدة 3 أيام.. "تعليم المذنب" يعلّق الدراسة الحضورية في عدة مدارس لانتشار عدوى فيروسية

وجاء في القرار، أنه بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية بشأن انتشار عدوى فيروسية بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، وبناءً على توصية لجنة التعليم عن بُعد، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي: