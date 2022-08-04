"الدفاع" تُوقّع مذكرة تفاهم مع الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز

ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة لسياسات الاستخبارات في وكالة الشؤون الاستراتيجية إياد بن عبدالملك آل الشيخ، ومن جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المسار السيبراني المهندس محمد الشمراني، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني فيصل بن سعود الخميسي.