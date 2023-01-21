مع تجاوز عدد سكانه 8 مليارات شخص 2022.. انخفاض معدل المواليد يقلق العالم

في مقابل تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات شخص في عام 2022، تراجع عدد الولادات في مختلف بقاع الأرض؛ ما شكّل تحذيرًا عامًّا لمعظم الدول.
ويوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إلى إنجاب الأوروبيين عددًا أقلَّ من الأطفال مقارنة بالماضي؛ حيث تسجّل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة، وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها آيسلندا والتشيك؛ حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل.
وتشترك البلدان الأخرى في أوروبا التي يتناقص عدد سكانها، إيطاليا والبرتغال وبولندا واليونان، في معدلات خصوبة منخفضة تتراوح بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة.
ووفق سكاي نيوز عربية: سجل نفس التراجع بشكل خاص في البلدان الآسيوية، مثل كوريا واليابان والصين، التي ستتخلى عن مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان لصالح الهند خلال عام 2023؛ بسبب تسجيلها ركودًا في المواليد.
وفي دراسة نشرت في أغسطس الماضي، أجراها الخبير الاقتصادي جيمس بوميروي لصالح بنك "إتش إس بي سي" البريطاني وأكبر بنك في أوروبا، أوضحت أن "الانخفاض في معدل الخصوبة العالمي يعني أنه بين عامي 2022 و2025، سيكون هناك نحو 14 مليون طفل أقلّ في العالم مقارنة بتوقُّعات الأمم المتحدة.