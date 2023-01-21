مع تجاوز عدد سكانه 8 مليارات شخص 2022.. انخفاض معدل المواليد يقلق العالم

ويوضح معهد الإحصاء في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إلى إنجاب الأوروبيين عددًا أقلَّ من الأطفال مقارنة بالماضي؛ حيث تسجّل فرنسا أعلى معدل للخصوبة في الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة، وجاءت رومانيا في المركز الثاني، تليها آيسلندا والتشيك؛ حيث تلد النساء في المتوسط 1.70 طفل.