"تعليم جازان" تُحقق المركز الأول في برنامج الأولمبياد الوطني"أذكى"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المركز الأول "الفئة الخامسة" للمناطق الأعلى تسجيلاً على مستوى المملكة في برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".
ونظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، هذا البرنامج، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
وسجل 11,499 طالبًا وطالبةً من "تعليم جازان" في المسابقة، متجاوزين المقاعد المخصصة البالغة ستة آلاف مقعد في الأولمبياد الذي يُعد مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة.
ويتنافس المتميزون من الطلاب والطالبات، على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات والتي تعتمد على تحليل وتصميم "الخوارزميات" المستندة على التعلم وهيكلة البيانات، والبرمجة بتضمين "خوارزميات" الذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأولمبياد إلى اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس وتشجيعهم لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات واحتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة؛ للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة ونشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة.