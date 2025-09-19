"مطارات السعودية" والفنان فهد العمري يحتفون باليوم الوطني الـ95 بأغنية "وطن سما"

تعاونت شركة مطارات القابضة مع الفنان فهد العمري لانتاج عمل فني وطني جديد بعنوان "وطن سما" بمناسبة اليوم الوطني الـ95، ليعكس الدور الذي تؤديه المطارات بوصفها الواجهة الأولى للوطن والبوابة التي تستقبل العالم.
الأغنية جاءت لتعبر عن رؤية المملكة في أن فضاءها الجوي ليس مجرد مسار عبور، بل رسالة أمان واستقرار وكرم استقبال، ويواكب مكانة المملكة ودورها المحوري.
الفنان فهد العمري، مؤدي الأغنية، قال لـ«الرياض»: «أعتبر "وطن سما" رسالة حب ووفاء لبلادنا، فهي ليست مجرد أغنية، بل تعبير عن هوية السعودية ومكانتها بين شعوب العالم». وأضاف: «أردنا أن نظهر أن مطارات المملكة ليست بوابات سفر فقط، بل أبواب ترحيب وقيم أصيلة تعكس صورة هذا الوطن».
ويضيف العمري: «حين نردد (بالسلامة ادخلوها آمنين)، فإننا نؤكد أن السعودية كانت وستظل وطن السلام ووجهة الاستقرار».
ويأتي إطلاق الأغنية في توقيت بارز، عقب ما شهدته المنطقة مؤخراً من إغلاقات جوية وتأثيرات على حركة الطيران بسبب التوترات الإقليمية، في حين برزت الأجواء السعودية بكونها آمنة ومستقرة، ما يعزز دورها كمركز ربط عالمي.
الأغنية، التي لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، تجسد فلسفة وطنية أوسع بأن السعودية ليست فقط جزءاً من العالم، بل قلبه النابض وفضاؤه الآمن.