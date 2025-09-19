"مطارات السعودية" والفنان فهد العمري يحتفون باليوم الوطني الـ95 بأغنية "وطن سما"

الفنان فهد العمري، مؤدي الأغنية، قال لـ«الرياض»: «أعتبر "وطن سما" رسالة حب ووفاء لبلادنا، فهي ليست مجرد أغنية، بل تعبير عن هوية السعودية ومكانتها بين شعوب العالم». وأضاف: «أردنا أن نظهر أن مطارات المملكة ليست بوابات سفر فقط، بل أبواب ترحيب وقيم أصيلة تعكس صورة هذا الوطن».