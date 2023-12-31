تقنياتٌ متطورة لحسم نتائج الفائزين في "كأس العلا للصقور"

وبيّن الخبيران أن النظام الرئيس المستخدم هو "الليزر"؛ الذي وضع عند نقطتي البداية والنهاية، فبمجرد انطلاق الصقر من يد الصقار ومروره من جهاز القياس الأول، يبدأ حساب الزمن والسرعة، وعند وصوله إلى خط النهاية تسجل النتيجة فوراً، إذ يُظهر النظام على الشاشة بيانات الصقر، ورقمه المدون في سجلات المسابقة، وترتيبه بين الصقور السابقة واللاحقة له.