"مشلح وثياب مطرزة وحلي".. شاهد كيف بدا الأطفال في الزي التراثي احتفالاً بالتأسيس

انعكست مظاهر الفرح والسرور في احتفالات الأهالي، وخاصة الأطفال بمناسبة يوم التأسيس الذين ظهرت عليهم مظاهر الفرح وهم يرتدون الزي السعودي التراثي القديم احتفالاً بذكرى التأسيس.
وتنوعت ملابس الأطفال ما بين البشت أو المشلح والعقال المقصب والحزام الجلدي وغيرها مما يرتديه الأولاد أو الرجال في تلك الحقبة الزمنية، أما الفتيات فارتدين الثياب المطرزة والقطنية والشالكي والمرودن ووضعن على شعورهن الحلي والحجاب المطزر وغيرها من الأكسسوارات الخاصة بالبنات.
"سبق" التقت عددًا من أولياء الأمور الذين اصطحبوا أطفالهم فقالوا: حضرنا اليوم احتفالاً ومشاركة في يوم التأسيس ورغبة منا في تخليد هذه الذكرى في نفوس الأبناء، ولكي تبقى خالدة في الأذهان اشترينا لهم الزي السعودي القديم وهم يرتدونه اليوم افتخاراً واعتزازاً بوطنهم وذكرى تأسيسه.