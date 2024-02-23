"مشلح وثياب مطرزة وحلي".. شاهد كيف بدا الأطفال في الزي التراثي احتفالاً بالتأسيس

"سبق" التقت عددًا من أولياء الأمور الذين اصطحبوا أطفالهم فقالوا: حضرنا اليوم احتفالاً ومشاركة في يوم التأسيس ورغبة منا في تخليد هذه الذكرى في نفوس الأبناء، ولكي تبقى خالدة في الأذهان اشترينا لهم الزي السعودي القديم وهم يرتدونه اليوم افتخاراً واعتزازاً بوطنهم وذكرى تأسيسه.