90 مبادرة لـ"أمانة الطائف" تعزز الوعي البيئي وتدعم الاستدامة الخضراء

وينتج المشتل الشتلات المختلفة والحوليات الشتوية مثل (البتونيا، المنثور، فم السمكة، الخطمية، الفلوكس، الأقحوان)، والحوليات الصيفية (أمارانتس، جازانيا، خبيزة قائمة، كنا، كوليس)، والنباتات العصارية والشوكية (صبار جلد النمر، يوكا، ودنه، حي علم، إستكريزيا، صبار جاف).