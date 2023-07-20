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ممثلو "التحالف الإسلامي" يناقشون برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة

خلال ورشة عمل أدارها مدير إدارة التعاون الدولي في التحالف محمد المحمدي
اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي
اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

ناقش التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ممثلاً في الدول الأعضاء بمقره في الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "مفهوم برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة"، أدارها محمد المحمدي، مدير إدارة التعاون الدولي في التحالف، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.

ونُوقش في الورشة آلية تقييم وتقدير التهديدات، والمتطلبات المتعلقة بالإنذارات والمؤشرات الخاصة، إلى جانب درجات الاستعداد فيما يتعلق بالأزمات وآليات التجهيز لها قبل وأثناء وبعد الأزمة.

وأشار "المغيدي" إلى أن الأهداف والقدرات العملياتية والنشاط الراهن وحالة البيئة، هي عوامل مهمة لتقييم مستوى التهديدات والعمل بموجبها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية.

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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