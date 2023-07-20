ممثلو "التحالف الإسلامي" يناقشون برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة

ناقش التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ممثلاً في الدول الأعضاء بمقره في الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "مفهوم برنامج محاربة الإرهاب ومنهجية حماية القوة"، أدارها محمد المحمدي، مدير إدارة التعاون الدولي في التحالف، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.