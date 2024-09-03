"الزعاق": "ربيع الأول" يشهد تراجعًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة بمرور الأيام

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، الأجواء المتوقعة خلال شهر ربيع الأول لهذه السنة الهجرية.
وتفصيلاً، أوضح الزعاق أنه خلال شهر ربيع الأول لهذه السنة 1446هـ تبدأ درجات الحرارة في الانكماش التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وفي نهاية الشهر يتساوى وقت الليل والنهار، وحينها نفارق فصل الصيف والقيظ في جميع مواسمه.
وقال إن شهر ربيع سُمي بهذا الاسم لأنه كان يقع في وقت الخريف، والعرب القدامى كانوا يسمون الخريف ربيعًا، ويسمون الربيع صيفًا، والصيف قيظًا. والسنة الهجرية هي سنة قمرية، تعتمد على دورة القمر حول الأرض.
وأضاف بأن شهر ربيع الأول شهد مولد وهجرة ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.