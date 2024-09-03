"الزعاق": "ربيع الأول" يشهد تراجعًا تدريجيًّا لدرجات الحرارة بمرور الأيام

وقال إن شهر ربيع سُمي بهذا الاسم لأنه كان يقع في وقت الخريف، والعرب القدامى كانوا يسمون الخريف ربيعًا، ويسمون الربيع صيفًا، والصيف قيظًا. والسنة الهجرية هي سنة قمرية، تعتمد على دورة القمر حول الأرض.