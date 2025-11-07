مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستبدل عظمة الفخذ بعملية متقدمة ويعيد "الحركة" لمسنة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، إجراء عملية متقدمة لاستبدال الجزء السفلي من عظمة الفخذ Distal Femoral Replacement, DFR لسيدة تبلغ من العمر"80" عاماً، كانت قد خضعت لعملية استبدال مفصل ركبة قبل عامين، وتعرضت مؤخراً لحادث منزلي عرضي، نتج عنه كسر في أسفل عظمة الفخذ، وعانت من أعراض حادة. ذكر ذلك د. رغيد شبو استشاري جراحة العظام والإصابات واستبدال المفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن السيدة حضرت إلى المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة وتورم بالطرف السفلي الأيمن، مع عدم القدرة على الحركة والتحمل، إضافة إلى أمراض مزمنة كالشريان التاجي وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وخضعت لفحوصات دقيقة، حيث أظهرت صور الأشعة الطبية كسراً في نهاية عظم الفخذ حول المفصل الصناعي، وتبين عدم قابلية الكسر للتثبيت بالصفائح أو البراغي، بالنظر إلى هشاشة عظام المراجعة وتقدم عمرها، فتم تبني خطة علاجية تناسب الحالة، وأجريت لها عملية جراحية تم فيها استبدال الجزء السفلي من عظمة الفخذ، في تدخل جراحي استمر لـ"4" ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى جناح التنويم.
وأضاف د. شبو الحاصل على الزمالة الفرنسية أن المراجعة بقيت منومة في المستشفى لمدة "7" أيام تحسنت خلالها مع العناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادرت المستشفى بصحة جيدة، ولاحقاً استعادت قدرتها على الحركة وتخلصت من كافة أعراضها، وعادت تمارس حياتها بصورة طبيعية.
وأوضح د. شبو أن من مزايا هذا الإجراء توفير ثبات ميكانيكي فوري، والسماح بالحركة المبكرة وتحمل الوزن مباشرة، وتقليل المضاعفات الناتجة عن عدم الحركة، خصوصا لدى المرضى المسنين وذوي الأمراض المزمنة.
الجدير بالذكر أن مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكل المعايير الوطنية والدولية، في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وبأحدث الأجهزة الطبية. حيث تعتبر مستشفيات المجموعة مرجعاً في عمليات استبدال المفاصل في منطقة الشرق الأوسط.