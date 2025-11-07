مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستبدل عظمة الفخذ بعملية متقدمة ويعيد "الحركة" لمسنة

الذي قال أن السيدة حضرت إلى المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة وتورم بالطرف السفلي الأيمن، مع عدم القدرة على الحركة والتحمل، إضافة إلى أمراض مزمنة كالشريان التاجي وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وخضعت لفحوصات دقيقة، حيث أظهرت صور الأشعة الطبية كسراً في نهاية عظم الفخذ حول المفصل الصناعي، وتبين عدم قابلية الكسر للتثبيت بالصفائح أو البراغي، بالنظر إلى هشاشة عظام المراجعة وتقدم عمرها، فتم تبني خطة علاجية تناسب الحالة، وأجريت لها عملية جراحية تم فيها استبدال الجزء السفلي من عظمة الفخذ، في تدخل جراحي استمر لـ"4" ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى جناح التنويم.