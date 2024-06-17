وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وفداً من إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى، اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، وفداً من أعضاء الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المدير العام للإدارة سعادة اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى المشرف العام على معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر المقدسة ومساعده العميد الركن عبدالعزيز سعود الدريس، ومدير إدارة مكافحة التطرف وتعزيز الولاء العميد الركن سعد بن عبدالله الشمراني وعدد من منسوبي وزارة الدفاع.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالوفد منوهاً بالجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بما تحقق من منجزات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتحدث معاليه ــ خلال اللقاء ــ عن أهمية الدور الذي تؤديه الإدارة الدينية للقوات المسلحة في توجيه رجالنا من أبناء القوات المسلحة وكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم واستشعار المسؤولية تجاه هذا الوطن والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والسمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حولهم وفضح الجماعات والأحزاب المتطرفة وبيان خطرها على البلاد والعباد، وحثهم على احتساب الأجر واستشعار المسؤولية فيما يقومون عليه والدور العظيم الذي يؤدونه في الدفاع عن هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين والإسلام.
من جانبه ثمن مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة اللواء مسفر بن حسن آل عيسى الجهود والتعاون المشترك بين الجهتين في تنفيذ البرامج والمناشط الدعوية المختلفة، وبما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية ببيوت الله ومساجد المشاعر المقدسة والتوعية الإسلامية في الحج، وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، ونشر الوسطية والاعتدال، إلى جانب تهيئة كافة السبل للتيسير على الحجاج ليتفرغوا لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.