وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وفداً من إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة

وتحدث معاليه ــ خلال اللقاء ــ عن أهمية الدور الذي تؤديه الإدارة الدينية للقوات المسلحة في توجيه رجالنا من أبناء القوات المسلحة وكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم واستشعار المسؤولية تجاه هذا الوطن والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والسمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حولهم وفضح الجماعات والأحزاب المتطرفة وبيان خطرها على البلاد والعباد، وحثهم على احتساب الأجر واستشعار المسؤولية فيما يقومون عليه والدور العظيم الذي يؤدونه في الدفاع عن هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين والإسلام.