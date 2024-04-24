أمير الرياض يرعى اليوم حفل جائزة الأمير فيصل للتميُّز والإبداع في دورتها الثانية

برعاية من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، يُقام -اليوم الأربعاء- حفل تكريم الفائزين بجائزة سموّه للتميُّز والإبداع في دورتها الثانية في جميع الفئات.. بعد أن اعتمد أسماء الفائزين والفائزات لعام 1445 هـ، البالغ عددهم (61) فائزاً.
تمثل الجائزة واحدةً من أبرز مبادرات التحفيز والتشجيع للمبدعين والموهوبين في قطاعات العمل كافة في منطقة الرياض، تماشياً مع المستهدفات التنموية الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال تهيئة السبل كافة، وتذليل المعوقات، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى نحو ثقافة التميُّز والإبداع وفق أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن.
وعبّر أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع؛ عن بالغ التقدير والعرفان لأمير منطقة الرياض، على اعتماده أسماء الفائزين، وتشريف الحفل، ورعايته الكريمة، مؤكداً أن هذا ما اعتاده أبناء وبنات المنطقة من سموّه دعماً وتحفيزاً وتشجيعاً، نحو بناء مجتمعٍ معرفيّ مبادر وطموح وفق عملٍ مستدام.
ولفت أمين عام الجائزة، أنها تأتي في سياق تعزيز ثقافة التميُّز والابتكار والإبداع، ورفع مستوى التنافسية لمنطقة الرياض، من خلال دعم مشاركة الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم على الأخذ بأعلى معايير الأداء العلمي والتعليمي والمؤسسي المتميز، بما يحقّق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
يُشار إلى أنه بلغ عدد الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميُّز والإبداع، هذا العام، (61) فائزاً، وحصل على الجائزة في فرع التميُّز الطلابي (30) طالباً وطالبة من التعليم العام، و(11) طالباً وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فرع التميُّز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام، وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي جائزة التميُّز، وسيتم تكريمهم بحضور أمير منطقة الرياض في الحفل المُقام اليوم بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.