أمير الرياض يرعى اليوم حفل جائزة الأمير فيصل للتميُّز والإبداع في دورتها الثانية

يُشار إلى أنه بلغ عدد الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميُّز والإبداع، هذا العام، (61) فائزاً، وحصل على الجائزة في فرع التميُّز الطلابي (30) طالباً وطالبة من التعليم العام، و(11) طالباً وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فرع التميُّز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام، وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي جائزة التميُّز، وسيتم تكريمهم بحضور أمير منطقة الرياض في الحفل المُقام اليوم بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.