إرتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 261 مليون ريال بإرتفاع 28% عن الربع الأول من العام 2023م

أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2023م حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 261 مليون ريال خلال الربع الثاني لعام 2023م ، مقابل 204 مليون ريال خلال الربع السابق من العام الحالي بارتفاع 28%، كما بلغ صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي 465 مليون ريال.