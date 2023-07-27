إرتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 261 مليون ريال بإرتفاع 28% عن الربع الأول من العام 2023م

أعلن بنك الجزيرة عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2023م حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 261 مليون ريال خلال الربع الثاني لعام 2023م ، مقابل 204 مليون ريال خلال الربع السابق من العام الحالي بارتفاع 28%، كما بلغ صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي 465 مليون ريال.
وإرتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3% وإنخفضت مصاريف العمليات بنسبة 4% عن الربع السابق من العام 2023م.
كما إرتفعت الموجودات الى 124.4 مليار ريال بسبب الإرتفاع في محفظة التمويل الى 74.9 مليار ريال والإستثمارات الى 36.3 مليار ريال، مع إرتفاع الودائع إلى 92.1 مليار ريال كما في نهاية الربع الثاني من العام 2023م.