"الغذاء والدواء" تُحَذّر: لا تتناول اللحوم والبيض أثناء فترة التحريم

وأوضحت الهيئة، أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتى خروجه من جسمه، أو حتى وصوله إلى النسبة المسموح بها داخل جسم الحيوان إلى الحد الآمن الذي لا يؤثر على صحة الإنسان.