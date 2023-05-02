"بلدية محايل" تبدأ في إزالة تعديات وعقوم بوادي "تية" تسببت في تحويل مسار السيول

شرعت بلدية محايل عسير في إزالة التعديات والعقوم الترابية الواقعة بوادي "تية" بعد تسببها في تغيير مسار السيل ما أدى إلى جرف طرق.
وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ "سبق" إن البلدية بدأت في إزالة تلك التعديات والعقوم الترابية فيما يقع ضمن اختصاصها والأعمال المناطة على عاتقها، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يأتي بعد تسبب ذلك في تغيير مسار السيول الجارفة ما ألحق أضرارًا كبيرة ببعض الممتلكات والطرق .
وأضاف "حافظ " أن أعمال البلدية مستمرة لحين الانتهاء من جميع التعديات التي تم إحداثها في أوقات سابقة .
وكانت السيول الجارفة التي شهدها وادي "تية" قد جرفت طرقًا ومركبات وحاصرت عددًا كبيرًا من القرى وغمرت شققًا سكنية ومستودعات تم إنشاؤها في مجرى السيول في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا التي تمنع إصدار تراخيص البناء أو الكهرباء، فيما يتوقع أن يخضع مسؤولون ورجال أعمال للمساءلة .