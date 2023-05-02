"بلدية محايل" تبدأ في إزالة تعديات وعقوم بوادي "تية" تسببت في تحويل مسار السيول

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ "سبق" إن البلدية بدأت في إزالة تلك التعديات والعقوم الترابية فيما يقع ضمن اختصاصها والأعمال المناطة على عاتقها، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يأتي بعد تسبب ذلك في تغيير مسار السيول الجارفة ما ألحق أضرارًا كبيرة ببعض الممتلكات والطرق .