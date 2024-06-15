تنفيذًا للخطط الرقابية.. جولات رقابية مكثفة في حائل استعدادًا لعيد الأضحى

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة المهندس سعود آل علي، أن الجولات الرقابية مستمرة لتواكب الفترات التي تمثل ذروة التسوق وتشهد ازدحاماً وإقبالاً كبيراً على المحال والمتاجر التي تعنى بمنتجات العيد ، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على صالونات الحلاقة الرجالية، والتزيين النسائي التي تزدحم في فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق خطة رقابية مكثفة تهدف لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والغذائية، إضافة إلى رفع نسبة الوعي والرصد لاستيفاء الاشتراطات اللازمة كافة لتحقيق الجودة الرقابية العامة للمنطقة.