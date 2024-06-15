تنفيذًا للخطط الرقابية.. جولات رقابية مكثفة في حائل استعدادًا لعيد الأضحى

كثفت أمانة منطقة حائل، برامجها الرقابية استعدادا لعيد الأضحى المبارك للعام 1445هـ، بهدف رفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت من خلال تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية، والعمل على خطة رقابية تستهدف الأنشطة التجارية المزدحمة خلال فترة استقبال عيد الأضحى المبارك، مثل محال تقديم الحلويات بأنواعها والمطاعم والصالونات، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة المهندس سعود آل علي، أن الجولات الرقابية مستمرة لتواكب الفترات التي تمثل ذروة التسوق وتشهد ازدحاماً وإقبالاً كبيراً على المحال والمتاجر التي تعنى بمنتجات العيد ، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على صالونات الحلاقة الرجالية، والتزيين النسائي التي تزدحم في فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق خطة رقابية مكثفة تهدف لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والغذائية، إضافة إلى رفع نسبة الوعي والرصد لاستيفاء الاشتراطات اللازمة كافة لتحقيق الجودة الرقابية العامة للمنطقة.
وأشار إلى استمرار الجهود الميدانية للإدارة العامة للنظافة استعداداً لعيد الأضحى المبارك من خلال غسيل ساحات المساجد ومصليات العيد، من أجل بيئة صحية جاهزة لاستقبال المصلين.