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القيادة تهنئ حاكم عام جامايكا بذكرى استقلال بلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق التقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس السير باتريك ألين حاكم عام جامايكا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لـ"ألين" بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السير باتريك ألين
الأمير محمد بن سلمان

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