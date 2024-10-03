"السلام عليكم وشكرًا".. انقطاع المياه يُخرج طالبات من مدرستهن بشقراء والآباء يعانون!

تسبب انقطاع المياه في المدرسة الابتدائية الثانية بشقراء، في إخراج الطالبات الساعة 9:15 صباحًا؛ مما اضطر أولياء الأمور لترك أعمالهم والحضور باكرًا لأخذ بناتهم من المدرسة؛ معبّرين عن استيائهم من الإرباك الذي يسببه الخروج المبكر للطالبات؛ لا سيما مع تكرار المشكلة خلال السنوات الماضية.
وفي التفاصيل، فوجئ أولياء أمور الطالبات في الابتدائية الثانية بشقراء، بإرسال رسالة على جوالاتهم الساعة 9:06 صباحًا كُتب فيها: "السلام عليكم، نظرًا لانقطاع الماء وعدم التمكن من إصلاحه بسبب عطل؛ سيكون الخروج اليوم الساعة 9.15، وتكمل باقي الحصص عن بُعد في المنصة وشكرًا".
وعلى الفور هُرِع أولياء الأمور لأخذ بناتهم من المدرسة، وقالوا: خروج الطالبات المبكر يضطرنا لترك أعمالنا لنقل بناتنا لمنازلنا، كما يُحرج الكثير منا ممن يرتبط بعمل خارج المحافظة؛ إذ لا يستطيع القدوم للمدرسة وقت خروج الطالبات المبكر.
وأضافوا: "المستغرب أن الثانوية الأولى بشقراء حصل فيها انقطاع للكهرباء في الأسبوع الأول من العام الدراسي تسبب في إخراج الطالبات في الساعات الأولى من الدراسة؛ إذ وردنا رسالة على جوالاتنا من المدرسة الساعة 8:46 صباحًا كُتب فيها "بسبب انقطاع الكهرباء يتم إخلاء المدرسة، أتمنى الحضور للمدرسة، الخروج الآن".
وأكد أولياء الأمور أن مدارس المحافظة شهدت تكرار إخلاء للمدارس في السنوات الماضية، وخروج الطالبات في وقت مبكر لأسباب متنوعة.. وقد تفاعلت معها "سبق" في حينها.
وكانت "سبق" قد نشرت، خلال السنوات الماضية، أخبارًا عدة عن إخلاء المدارس؛ منها خبر بعنوان: "استمرارًا لمسلسل متكرر.. إخلاء المتوسطة الثالثة في شقراء"، كما نشرت خبرًا عن "إخلاء مجمع الابتدائية الثانية، ومتوسطة وتعليم الكبيرات بشقراء"، ثم نشرت عن إخلاء إحدى الروضات في شقراء بسبب حريق مجاور لها تحت عنوان "إخلاء أطفال ومنسوبات روضة في شقراء وتعليق الدراسة فيها"، ونشرت خبرًا آخر عن "إخلاء ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن في القصب".
كما تم النشر عن إخلاء ابتدائية تحفيظ القرآن بشقراء، تحت عنوان "كلاكيت رابع مرة في مدارس شقراء.. قائدة تُخلي طالبات التحفيظ لهذا السبب"؛ إثر ملاحظة وجود خلل في الكهرباء بسبب تماسّ كهربائي.
كما نشرت "سبق" تحت عنوان (أولها "قط ميت".. 3 أسباب أخرجت "طلاب شقراء" من مدارسهم مبكرًا)، ونشرت خبرًا آخر بعنوان (تكرار خروج طلاب "ابتدائية شقراء" مبكرًا لهذا السبب!).