مركز الملك سلمان للإغاثة.. 2.315 مشروعاً على مستوى العالم شملت عدة قطاعات

كما تم استعراض المشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في العالم التي بلغت 2.315 مشروعاً شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ومشاريع المياه والإصحاح البيئي والحماية والاتصالات في حالات الطوارئ وغيرها، بقيمة تجاوزت 6 مليارات و100 مليون دولار أمريكي في 91 دولة، أبرزها الجمهورية اليمنية بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، فضلاً عن ما قدمته المملكة عبر المركز من مشاريع نوعية، ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم.