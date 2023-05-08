مركز الملك سلمان للإغاثة.. 2.315 مشروعاً على مستوى العالم شملت عدة قطاعات

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور صلاح المزروع، في مقر المركز بالرياض اليوم, رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 تشابا كيروشي والوفد المرافق له، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، ومساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز .
وشهد اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، ومناقشة المشاريع المشتركة بين المملكة عبر المركز ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية المعنية لدعم العمل الإنساني حول العالم وخدمة المتضررين.
وتم تقديم عرض مرئي عن مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أنشئ بتوجيه ملكي كريم في 13 مايو 2015م ليكون الذراع الإنساني للمملكة في الخارج ويكون مخصصاً للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، ومرتكزاً على مبادئ الشفافية والحياد والمهنية والاحترافية.
كما تم استعراض المشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في العالم التي بلغت 2.315 مشروعاً شملت قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ومشاريع المياه والإصحاح البيئي والحماية والاتصالات في حالات الطوارئ وغيرها، بقيمة تجاوزت 6 مليارات و100 مليون دولار أمريكي في 91 دولة، أبرزها الجمهورية اليمنية بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، فضلاً عن ما قدمته المملكة عبر المركز من مشاريع نوعية، ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ومشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم.
وتم التطرق إلى بعض المبادرات التي نفذها المركز كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) في المملكة، ومنصة التبرع الإلكترونية (ساهم) التي أسهمت في تعزيز العمل الإنساني السعودي، إضافة إلى البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي استطاع خلال 32 عاماً أن يجري 55 عملية فصل ويعتني بـ 127 توأماً سيامياً من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة.
ونوّه تشابا كيروشي بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء العالم، مشيداً بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها المركز.