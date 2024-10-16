نائب أمير مكة يدشن المرحلة الثالثة لمشروع زراعة أشجار العود بالمنطقة

ونجحت الهيئة في إدخال وزراعة أشجار الصندل في جازان للمرة الأولى بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعتي الملك عبدالعزيز وجازان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما حققت التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث تم خلالها زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة صندل في عدد من المزارع بمنطقة جازان.