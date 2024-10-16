نائب أمير مكة يدشن المرحلة الثالثة لمشروع زراعة أشجار العود بالمنطقة

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة لمشروع زراعة أشجار العود والصندل بمحافظات المنطقة.
يأتي ذلك بتنفيذ من هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالشراكة مع هيئة تطوير مكة المكرمة.
وزرع الأمير سعود بن مشعل أول شتلة صندل بالمنطقة، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، التي دشنها وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بهدف الإسهام في رفع الاقتصاد المحلي.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن أهداف المشروع قدّمها الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، إذ تركز على دراسة وتطوير الأصناف المتنوعة من الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية العالية مثل؛ البن والصندل، بالإضافة لاكتشاف سلالات جديدة ذات مردود اقتصادي عالٍ، والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء.
ونجحت الهيئة في إدخال وزراعة أشجار الصندل في جازان للمرة الأولى بالمملكة، بمشاركة فريق بحثي متخصص من الهيئة بالشراكة مع جامعتي الملك عبدالعزيز وجازان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما حققت التجربة نجاحًا كبيرًا في المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث تم خلالها زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة صندل في عدد من المزارع بمنطقة جازان.