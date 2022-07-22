37 ألف مستفيد من العيادات الطبية التغذوية في خوخة الحديدة خلال يونيو

وراجع قسم الطوارئ 4.819 فردًا، وعيادة الباطنية 5.641 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.374 حالة، وعيادة الأطفال 697 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 1.009 مرضى، وقسم التحصين 161 شخصًا، وقسم التغذية 320 فردًا، وقسم التوليد 45 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 562 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ14.100 مريض، كما راجع قسم الإحالة الطبية 28 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 5.950 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 3.177 شخصًا، وفي الخدمات المرافقة استفاد 5.607 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و52 مستفيدًا من قسم نقل الدم، و8 حالات من قسم التنويم.