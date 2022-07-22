37 ألف مستفيد من العيادات الطبية التغذوية في خوخة الحديدة خلال يونيو

قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ37.883 مستفيدًا، وذلك خلال شهر يونيو 2022م.
وراجع قسم الطوارئ 4.819 فردًا، وعيادة الباطنية 5.641 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.374 حالة، وعيادة الأطفال 697 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 1.009 مرضى، وقسم التحصين 161 شخصًا، وقسم التغذية 320 فردًا، وقسم التوليد 45 حالة، وعيادة الجراحة والتضميد 562 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ14.100 مريض، كما راجع قسم الإحالة الطبية 28 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 5.950 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 3.177 شخصًا، وفي الخدمات المرافقة استفاد 5.607 أشخاص من قسم الرعاية الصحية، و52 مستفيدًا من قسم نقل الدم، و8 حالات من قسم التنويم.
من ناحية أخرى قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ18.851 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 1.805 مستفيدين، وعيادة الباطنية 1.308 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 394 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 372 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 734 مريضًا، وعيادة الأطفال 1.020 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ5.663 فردًا، في حين راجع قسم الأشعة 323 مستفيدًا، وقسم المختبر 1.447 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 5.663 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 27 مراجعًا، وقسم التوليد 30 حالة، كما استفاد من التغذية العلاجية 65 شخصًا.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 1.469 فردًا، وقسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.